El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Marchena disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad se estabilizará en torno al 31% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 41 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Marchena realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se espera para las 20:55 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la primavera en Marchena, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.