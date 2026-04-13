El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 31% a 35%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día progrese, se prevé un incremento en la nubosidad. A partir de la tarde, los cielos se tornarán poco nubosos y posteriormente se cubrirán con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.
El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor, y es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 49% hacia la noche.
El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se verá matizado por la llegada de nubes altas en la tarde. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Mairena del Aljarafe disfruten de un día agradable y sin interrupciones climáticas. En resumen, se anticipa un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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