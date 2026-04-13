El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de abril de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 29% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más intenso.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los residentes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco.
En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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