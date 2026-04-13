El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.
La humedad relativa comenzará en un 48% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 60% hacia el final de la jornada. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades familiares.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Lucena en esta época del año.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que promete ser perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una cena en la terraza.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los lucentinos pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para cualquier tipo de actividad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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