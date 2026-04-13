El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la madrugada y los 11 grados a las 4 de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. A las 9 de la mañana, la temperatura será de 9 grados, y se prevé que suba a 11 grados a las 10 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura alcanzará los 20 grados a las 2 de la tarde, y se estabilizará en torno a los 21 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 29% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para las actividades diarias.

El orto se producirá a las 7:49 de la mañana y el ocaso será a las 8:55 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.