El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares durante las primeras horas de la mañana, con cielos cubiertos desde la medianoche hasta las 7:00 a.m. A medida que avanza la jornada, se prevén intervalos nubosos que se mantendrán hasta el mediodía, cuando las nubes comenzarán a despejarse, dando paso a un ambiente más soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00 y descendiendo a 9 grados a las 6:00 a.m. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados a las 4:00 p.m. y descendiendo nuevamente hacia la tarde-noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 25% hacia las 4:00 p.m. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, la tarde será más cálida y cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hay una probabilidad del 25% de tormentas ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque es poco probable que se materialicen.

El viento será otro aspecto a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 22 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día mayormente nublado al inicio, con un gradual despeje hacia la tarde y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento permitirán disfrutar de un día placentero, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 7:41 a.m. y el ocaso será a las 8:48 p.m., brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.