El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente con la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste con velocidades que variarán entre 15 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Lepe podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.