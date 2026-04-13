El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la humedad relativa, que oscilará entre el 29% y el 68% a lo largo del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 24 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la claridad del día. La visibilidad seguirá siendo buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:57 horas, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y el entorno. Con un poco de precaución ante el viento, será un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera en su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.