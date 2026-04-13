El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a la 00:00 y los 9°C a las 03:00, con una ligera tendencia a descender.

A partir de las 04:00, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que durante la mañana y parte de la tarde, las condiciones sean de poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16°C entre las 16:00 y las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 30-40%, lo que permitirá que el día se sienta más agradable.

Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que existe una probabilidad del 80% de precipitaciones entre las 02:00 y las 08:00, aunque se espera que estas sean escasas, con un total acumulado de 0.4 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% solo durante la madrugada.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. La dirección del viento será predominantemente del oeste y noroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 20:49, ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12°C a las 23:00.

En resumen, el día en Jaén se presentará con un inicio cubierto y fresco, pero mejorará hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas agradables. Es recomendable llevar un abrigo ligero por la mañana y disfrutar del sol en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.