El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados al amanecer. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 4 de la mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 61% y aumentando hasta un 70% a las 4 de la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.
A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero cambio, con la aparición de nubes altas que se mantendrán durante gran parte del día. A pesar de este incremento en la nubosidad, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Isla Cristina disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 4 de la tarde. La tarde será el momento más cálido del día, con un ligero descenso a 18 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir, bajando a un 49% a las 1 de la tarde y continuando su descenso hasta un 45% a las 4 de la tarde.
El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán los 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A las 9 de la mañana, se prevé que la velocidad del viento sea de 40 km/h, alcanzando su punto máximo a las 11 de la mañana con 46 km/h. A medida que avanza la tarde, el viento se calmará, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 37 km/h.
El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde agradable y soleada, ideal para disfrutar de la belleza natural de Isla Cristina. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera en la costa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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