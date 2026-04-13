El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 16 y 24 km/h por la tarde. Esto podría hacer que las actividades al aire libre sean más placenteras, aunque es recomendable tener en cuenta la posibilidad de rachas más fuertes en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones en Huelva durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Huelva.

En resumen, el tiempo de hoy en Huelva se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.