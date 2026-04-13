El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14°C y 9°C, con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

A partir de las 9:00 a.m., se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 19°C a las 2:00 p.m. y llegando a un máximo de 21°C hacia las 4:00 p.m. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 36% durante la tarde, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

El viento soplará del noroeste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante el calor de la tarde, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, y las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

Al caer la tarde, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 10:00 p.m. La noche se presentará tranquila y despejada, con un cielo estrellado que invitará a disfrutar de la calma nocturna.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.