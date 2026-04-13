El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 39% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, se sentirá una ligera frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que el viento se vuelva más suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, creando un ambiente ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 5 de la tarde y bajando a 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:54. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 16 grados, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.