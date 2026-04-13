El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el aire, alcanzando temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que hace que sea un momento ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.