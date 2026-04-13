El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 52% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas en la tarde, sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:53. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento suave y temperaturas moderadas hará que el día sea placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.