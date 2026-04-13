El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 29% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas hacia el final del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avanza, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:52, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso está previsto para las 20:58, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en el exterior, ya que las condiciones climáticas son favorables.
En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noroeste aportarán frescura, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años