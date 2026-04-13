El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 4 y las 6 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando un 73% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 7 de la mañana, momento en el que comenzarán a aparecer nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 12 grados a las 10 de la mañana. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, situándose en un 71% a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con nubes altas predominando hasta las 3 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 4 de la tarde, con 19 grados, y se mantendrán en torno a los 18 grados hasta las 6 de la tarde. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 43% a las 2 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará del noroeste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas y que se mantendrán en torno a los 24 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 15 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% a esa hora. Las condiciones de viento se mantendrán estables, con rachas que disminuirán a 15 km/h hacia el final de la jornada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la primavera en Cartaya.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.