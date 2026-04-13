El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 62% durante las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Durante las horas de mayor actividad, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h, especialmente en la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de la temperatura.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Carmona realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:56 horas. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.