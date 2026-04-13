El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con la aparición de nubes altas que no se espera que traigan precipitaciones. A las 3 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 8 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados durante todo el día, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste a lo largo de la jornada, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:57.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del noroeste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.