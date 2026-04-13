El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la primera hora del día. A medida que avancen las horas, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 56% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá un poco más de humedad conforme se acerque la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 14 km/h, aumentando a 23 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se presentarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la noche. Esto permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:51 horas. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para salir y disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.