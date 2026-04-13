El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que se prevé que la temperatura oscile entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa comenzará en un 61% y disminuirá a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado por un ligero incremento en la humedad, que podría llegar a un 34% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la predominancia de cielos despejados.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 34 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de temperatura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Se espera que la máxima racha de viento alcance los 41 km/h alrededor del mediodía, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A partir de la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 21-22 grados . La humedad relativa comenzará a descender, lo que hará que la tarde sea aún más placentera. Hacia el final del día, se espera que la temperatura baje nuevamente, alcanzando los 16 grados al caer la noche. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que garantiza que las actividades programadas se desarrollen sin contratiempos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.