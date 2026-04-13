El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. El cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados . El cielo seguirá siendo mayormente despejado, aunque se espera un incremento en la nubosidad hacia la tarde, con nubes altas que podrían aparecer. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor notable, soplando del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que seguirá aportando una sensación agradable al aire.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 36% al final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:58, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.