El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera una precipitación ligera de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán, y se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al inicio del día y descenderán a 12°C en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15°C hacia el mediodía y llegando a un máximo de 21°C en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con cielos despejados, proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría afectar la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es baja durante el resto del día, con un 0% de posibilidad de lluvia después de las primeras horas. Esto sugiere que, a medida que avance la jornada, los cielos permanecerán despejados, brindando un tiempo ideal para disfrutar de la primavera en Bailén.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio fresco y nublado, seguido de un ambiente soleado y cálido en la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se prevé para el resto de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.