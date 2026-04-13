El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una temperatura inicial de 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la mañana, los intervalos nubosos serán predominantes, aunque se prevé que la probabilidad de precipitaciones sea baja, con un 35% de posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día. Sin embargo, la lluvia no debería ser un factor determinante, ya que las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un ambiente más seco.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el viento se estabilice, se espera que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 15 grados a las 15:00 horas y manteniéndose en torno a los 15-16 grados hasta el final de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente a 11 grados a las 21:00 horas. La visibilidad será buena, y el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de una tranquila velada. El ocaso se producirá a las 20:48, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en una agradable tarde primaveral en Baeza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.