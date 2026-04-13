El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Baena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 10 grados a las 02:00 y 03:00, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados entre las 04:00 y las 05:00, y luego suba a 8 grados entre las 06:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 9 grados a las 09:00 y subiendo a 10 grados a las 10:00. A medida que el día avanza, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 17 grados a las 16:00, lo que hará que la tarde sea especialmente agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 06:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles razonables, oscilando entre el 30% y el 50%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h entre las 14:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que esto no afecte significativamente el tiempo general del día.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.