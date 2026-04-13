El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Ayamonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco conforme avance la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 25 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente durante la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas, pero se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se espera que cubran el sol de manera significativa.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:02, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día primaveral perfecto, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos frescos. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en la playa, en el campo o en la ciudad. Recuerde llevar protección solar y mantenerse hidratado mientras aprovecha este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.