El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 39 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que se vistan en consecuencia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 16 grados hacia las 8 de la noche.

El ocaso se producirá a las 20:55, momento en el que el cielo comenzará a mostrar un ligero cambio, aunque se espera que continúe mayormente despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Arahal se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, aunque con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.