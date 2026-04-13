El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más soleado. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se sitúa en un 51% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 27 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. A lo largo de la jornada, esta probabilidad se mantendrá en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y 19 grados . La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y un viento fresco hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La jornada se cerrará con un ocaso a las 20:50, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.