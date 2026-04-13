El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 07:00, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.
A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados entre las 14:00 y las 17:00. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y descendiendo hasta un 36% en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 24 y 41 km/h. Durante la mañana, las ráfagas alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una visita a la playa, ya que las condiciones climáticas serán favorables.
Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 18:00, y bajando a 16 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades. El ocaso se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Almonte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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