El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 5 y 6 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 14 grados a las 11 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con la presencia de nubes altas a partir de las 7 de la mañana y continuando hasta la tarde. A pesar de esta ligera nubosidad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que oscilarán entre los 18 y 19 grados , proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa experimentará un ligero aumento a lo largo del día, comenzando en un 57% a la medianoche y alcanzando un 76% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro a las 21:01. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.