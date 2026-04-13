El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un leve aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 21% en las horas centrales del día, lo que proporcionará una sensación de calidez agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 31% en las horas previas al ocaso.

El viento, que soplará predominantemente del noroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 22 km/h, aumentando a 34 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de La Algaba sin restricciones.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:57, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.