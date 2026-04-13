El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Alcalá la Real se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada las nubes vayan aumentando. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C a las 8°C. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6°C en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. La temperatura máxima se espera que llegue a los 12°C en la tarde, proporcionando un respiro agradable en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé que se sienta como si estuviera entre 1°C y 6°C debido a la combinación de viento y temperatura.

El viento será un factor notable hoy, soplando del noroeste con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 40% en las primeras horas de la mañana, aunque no se esperan lluvias significativas. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto de la jornada permanezca seco. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, sin tormentas previstas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo.

La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque fresco y ventoso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que aprovechen las horas de sol, especialmente en la tarde, antes de que las temperaturas comiencen a descender nuevamente al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.