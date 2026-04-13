El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 59% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 26 km/h durante la mañana, aumentando a 38 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Alcalá de Guadaíra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 22:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:57 horas, seguido de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.