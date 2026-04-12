El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de abril de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se registren 22 grados, brindando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 92% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 63%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el calor que se espera en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera alrededor de las 20:55 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 19 grados a las 19:00 horas.

En resumen, este 12 de abril se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.