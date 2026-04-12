El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% a las 5 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable, perfecto para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta brisa, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

El amanecer se producirá a las 7:52 de la mañana, y el ocaso será a las 20:55, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para disfrutar de la belleza de Utrera y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.