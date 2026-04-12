El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, la ciudad de Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.2 mm en las primeras horas de la mañana y hasta 5 mm en la tarde, lo que indica que se podrían presentar chubascos intermitentes. La lluvia será más intensa entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 90% de probabilidad de tormentas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde.

Los intervalos nubosos continuarán a lo largo de la tarde, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la calima y la lluvia, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.