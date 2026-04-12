El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 24% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:56 horas. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.