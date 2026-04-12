El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que se presentarán durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero se espera que aumenten rápidamente, alcanzando los 24 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas, aunque es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.