El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a nubes altas a lo largo de la madrugada. La bruma se hará presente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas.

A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, pero se espera que a partir del mediodía, el tiempo se aclare gradualmente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 13 grados, mientras que por la tarde se espera un agradable 24 grados, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 4 de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 24% hacia la tarde, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

El orto se producirá a las 07:53, brindando luz natural a la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 20:56, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente nublado, pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.