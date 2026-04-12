El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas fluctuaciones, alcanzando los 15 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación es del 50% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que podrían presentarse lluvias escasas, aunque no se anticipa acumulación significativa de agua. La precipitación esperada es de 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se prevé una ligera mejora en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 2 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando al 54% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. La racha máxima de viento se espera que llegue a los 46 km/h hacia las 7 de la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 10 de la noche. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 8 de la tarde y la medianoche. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 41% hacia el final del día.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas más cálidas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.