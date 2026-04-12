El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará del oeste a velocidades de hasta 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 43 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría haber momentos de actividad eléctrica, especialmente en la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo de 15 grados.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría cambiar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de belleza natural en el paisaje cordobés.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.