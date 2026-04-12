El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "muy nuboso". A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 14 grados en la mañana y descendiendo a 10 grados en las horas más frías de la tarde. A medida que se acerque la noche, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas previas al ocaso. La sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que oscilará entre 13 y 29 km/h, predominando del norte-noroeste. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 33% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y un aumento significativo a un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia que pueda caer será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, se espera que las tormentas sean de corta duración y no generen condiciones severas.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque hay una posibilidad de lluvia y tormentas, estas serán ligeras y no deberían interrumpir las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.