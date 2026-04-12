El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una ligera bruma. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Las probabilidades de tormenta también son mínimas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:54. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los residentes pueden esperar un día sin lluvias y con condiciones climáticas favorables para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.