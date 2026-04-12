El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, aunque se espera que las nubes altas dominen la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá nuboso, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados hacia las 07:00. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en su punto máximo hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío en las primeras horas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la brisa fresca que se sentirá, especialmente en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:53 y se pondrá a las 20:56, ofreciendo un tiempo razonablemente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de viento y la temperatura. En resumen, será un día mayormente nublado, fresco y sin lluvias, ideal para disfrutar de un paseo o actividades en familia, pero con la precaución de abrigarse adecuadamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.