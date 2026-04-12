El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente durante las horas centrales, donde la visibilidad del sol será limitada. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia el final de la tarde. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que el día avanza, la disminución de la humedad permitirá una sensación más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve 5% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones no parecen propensas a generar lluvias. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de que se produzcan chubascos son mínimas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Osuna experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables y un bajo riesgo de precipitaciones. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica varíe, por lo que es aconsejable vestirse en capas y estar preparado para un día variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.