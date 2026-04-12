El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, pero sin indicios de que se materialicen.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 32 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste y noreste, alcanzando rachas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Los vientos del suroeste aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las variaciones de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.