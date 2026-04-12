El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 70% de que se registren lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, con un 20% entre las 8 y las 2 de la tarde, y un 10% entre las 8 de la tarde y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser algo húmedas, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche.
Los intervalos nubosos se mantendrán durante gran parte del día, con momentos de sol intercalados, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, pero se espera que mejore a medida que avance el día.
Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. Se aconseja llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones de la carretera, especialmente en las primeras horas debido a la posible niebla. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado y menos húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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