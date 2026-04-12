El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 70% de que se registren lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, con un 20% entre las 8 y las 2 de la tarde, y un 10% entre las 8 de la tarde y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían ser algo húmedas, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche.

Los intervalos nubosos se mantendrán durante gran parte del día, con momentos de sol intercalados, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la bruma, pero se espera que mejore a medida que avance el día.

Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. Se aconseja llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las condiciones de la carretera, especialmente en las primeras horas debido a la posible niebla. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado y menos húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.