El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% al amanecer y disminuyendo a un 27% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 32 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de eventos al aire libre, paseos o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:56 y el ocaso será a las 20:59, lo que proporciona una buena cantidad de horas de luz solar para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en Moguer.

En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias. Aprovecha este día para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.