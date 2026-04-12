El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en la mañana y bajando a un 50% por la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 25 km/h. Se espera que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en vehículos.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80% hasta las 20:00, lo que sugiere que es recomendable tener precaución ante posibles descargas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación.
En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada finalizará con cielos parcialmente despejados, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta entrada la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años