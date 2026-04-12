El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en la mañana y bajando a un 50% por la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 25 km/h. Se espera que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que se desplacen en vehículos.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80% hasta las 20:00, lo que sugiere que es recomendable tener precaución ante posibles descargas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada finalizará con cielos parcialmente despejados, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta entrada la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.