El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Marchena se presenta con un panorama mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto que se mantendrá hasta el amanecer, con nubes altas que comenzarán a aparecer hacia la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 36% hacia la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más agradable a medida que se calienta el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección oeste y noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 43 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el viento fuerte en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo de estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:54, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, promete terminar con cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves, alta humedad y vientos moderados a fuertes. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones del viento y la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.